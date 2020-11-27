باشاغا يطلب دعما أوروبيا للسيطرة على الهجرة

طالب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، الاتحاد الاوروبي بتقديم دعم لوجستي كي تتمكن أجهزته من السيطرة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

واقترح باشاغا في مداخلة، الخميس، خلال ندوة حول (شراكة جديدة للهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​ما بعد الجائحة)، في إطار أعمال منتدى حوارات المتوسط الإيطالي الذي ينعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب وباء كورونا – اقترح – إطلاق شراكة بين الوفاق وبروكسل لتأمين حدود ليبيا.

وقال باشاغا إن الوفاق لديها قدرات محدودة للسيطرة على تدفقات الهجرة العابرة إلى دول جنوب المتوسط الأوروبية، مؤكدا أنها بحاجة إلى مزيد من المساعدة.

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