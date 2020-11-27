عودة رحلات الطيران بين ليبيا وسوريا

أعلن الطيران المدني الليبي التابع للحكومة الليبية موافقته على عودة الطيران من مطار دمشق الدولي إلى مطار بنينا الدولي، حيث تم تحديد أول موعد للطيران يوم الأحد المقبل الموافق للتاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

نقلت مصلحة المطارات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية الخبر على صفحتها وذكرت من خلاله أن أول الرحلات ستتم عبر خطوط أجنحة الشام للطيران، السورية، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان لشركات الطيران الليبية الحكومية والخاصة مشاركة في تسيير الرحلات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية