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عودة رحلات الطيران بين ليبيا وسوريا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الطيران المدني الليبي التابع للحكومة الليبية موافقته على عودة الطيران من مطار دمشق الدولي إلى مطار بنينا الدولي، حيث تم تحديد أول موعد للطيران يوم الأحد المقبل الموافق للتاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

نقلت مصلحة المطارات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية الخبر على صفحتها وذكرت من خلاله أن أول الرحلات ستتم عبر خطوط أجنحة الشام للطيران، السورية، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان لشركات الطيران الليبية الحكومية والخاصة مشاركة في تسيير الرحلات .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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