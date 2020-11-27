«الشئون الاجتماعية»: المرأة الليبية تتميز عن النساء العربيات بمساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع

شارك مدراء إدارتي التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية “اوريدة الزايدي” والتوعية والتثقيف والإعلام رئيس البرنامج الوطني للدعم النفسي والاجتماعي “حمدي النحيلي” وعن الإدارة القانونية بالوزارة “فريحة رويعي” وعضو مركز الدراسات الاجتماعية الدكتورة “فوزية قناوي” باليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة بدعوة من التكتل المدني الديمقراطي بمدينة بنغازي. وألقت مدير إدارة التنمية الأسرية كلمة بخصوص هذا اليوم مؤكدة على أن المرأة الليبية تتميز عن نساء البلدان العربية الأخرى بمشاركتها ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع ، معززة بذلك الدور الإيجابي خلال هذا العام على أن تحتفي به كيوماً للإنتصار على العنف.

كما قالت عضو مركز الدراسات الاجتماعية رئيس اللجنة الإستشارية بالبرنامج الوطني للدعم النفسي والاجتماعي بالوزارة أن البرنامج الوطني ساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة العنف خلال فترة الحجر المنزلي وتقديم الاستشارات الأسرية مبينة الاحصائيات والنتائج التي تم رصدها من خلال خدمة الخط الساخن ومساعدة النساء في كيفية التغلب على العنف الأسري وإيجاد الحلول المناسبة من اجل تماسك الأسرة في ظل أزمة وباء كورونا.