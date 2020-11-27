مساعي “درج” لرعاية مرضى الكلى

اجتمع عميد بلدية “درج” ووكيل ديوان وأعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب الخدمات الصحية مع أهالي مرضى الكلى وتحديداً من يقومون بغسيل الكلى، للوقوف على سير عملية علاجهم والإجراءات المتعلقة بالشأن الصحي عموماً داخل درج.

وذكر المكتب الإعلامي للبلدية أن هذا الاجتماع ضمن الاهتمام بهذه الشريحة من أجل استكمال المرفق الذي سيتلقون من خلاله المعالجات والغسيل وللتخفيف من معاناتهم وأن المجلس البلدي على تواصل مع اللجنة العليا للأزمة لمجابهة جائحة كورونا لإرسال مهندسين مختصين خلال الأيام المقبلة للبدء في تركيب محطة تحلية وأجهزة غسيل كلوي ومواد أخرى يفتقر لها مركز غسيل الكلى.

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