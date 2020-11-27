روما : منطقة الساحل حاسمة بالنسبة لـ إيطاليا

أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالية، إيمانويلا ديل ري، خلال اجتماع المبعوثين الخاصين لمنطقة الساحل، أن التعامل مع المنطقة يمثل أولوية لإيطاليا ، موضحة أن المنطقة أمر بالغ الأهمية لإدارة الهجرة.

و أوضحت ديل ري، أن منطقة الساحل تحظى بأهمية ذات أولوية بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا جنوب الصحراء وحوض البحر الأبيض المتوسط ​، مشيرة إلى أن المنطقة لها دور حاسم في إدارة الهجرة لأنها دول عبور للمهاجرين الذين يشقون طريقهم إلى أوروبا.

وأوضحت نائبة الوزير أن وزارة الخارجية الإيطالية أنشأت صندوقًا للهجرة للتعاون مع الدول المشاركة في حركات الهجرة، مشيرة إلى أن الجغرافيا الطبيعية والسياسية والبشرية لمنطقة الساحل تجعلها الحدود الحقيقية لأوروبا. وأضافت: “كيف نستفيد من الفرص (وندير التحديات) لهذا التواصل الذي لا يمكن القضاء عليه سيحدد مستقبل الأمن والرفاهية لأوروبا وإيطاليا“.

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