هيئة مكافحة الفساد تطالب عمداء البلديات الجدد بالإبلاغ عن تجاوزات المجالس السابقة

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الخميس، من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، وعمداء البلديات المنتخبون حديثا بإبلاغها عن أي تجاوزات مالية وقانونية قام بها العمداء السابقون.

وأوضحت الهيئة في بيان لها إنه يجب على العمداء الجدد ضرورة الإبلاغ عن تجاوزات المجالس السابقة من خلال حصر وتقييم المشاريع التي قامت بها المجالس بولايتها المنتهية، مشيرة إلى أنه يجب أيضا على العمداء الجدد استلام جميع المشاريع التي قامت بها المجالس البلدية السابقة وحصرها وتقييم نسبة الإنجاز فيها مع تأكيد خلوها من المشاريع الوهمية والفساد.

ودعت الهيئة المواطنين لضرورة إبلاغها عن أي شبهة فساد أو مخالفات للقانون حتى تقوم بدورها الرقابي ومكافحة الفساد بجميع الجهات والمناطق.

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