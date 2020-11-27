بنغازي.. اختتام الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

شهد مقر بلدية بنغازي فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بالمدينة تحت شعار “ثقافة تنمية تواصل” وبمشاركة عدد من المؤسسات والهيئات والشركات، بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية “أحمد الطيرة” ومدير إدارة الموارد البشرية بديوان البلدية “خالد المسلاتي”.. و قُدمت ضمن الفعاليات عروض من قبل الرواد الشباب .

وتأتي هذه الاحتفالية إحياءً للأسبوع العالمى لريادة الأعمال الذي يحتفل به العالم فى شهر نوفمبر من كل سنة بتسليط الضوء على دعم أفكار الشباب المُقبلين على إنشاء المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر منها.

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