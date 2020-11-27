لتأمين “مسلاتة” .. تعاون بين الشرطة والحرس البلدي

تشكلت في مدينة مسلاتة دوريات أمنية مشتركة جمعت قسم المرور والترخيص وقسم النجدة بمديرية أمن مسلاتة مع مكتب الحرس البلدي بالمدينة ومكتب الدعم المركزي، بهدف تنظيم حركة المرور بالطريق العام وضبط المخالفين برصد المركبات المشتبه بها وتفتيشها.

وأسفرت الحملة التفتيشية على بوابات الطريق العام ضبط مركبة يقودها شخصان تقل أغنام يشتبه بأنها مسروقة، فتم إحالة المتهمين إلى مركز شرطة مسلاتة المدينة، حيث اعترفا بعد التحقيق معهما بأنهما قد قاما بسرقة الأغنام من منطقة الخضراء بمدينة ترهونة.

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