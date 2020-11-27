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لتأمين “مسلاتة” .. تعاون بين الشرطة والحرس البلدي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشكلت في مدينة مسلاتة دوريات أمنية مشتركة جمعت قسم المرور والترخيص وقسم النجدة بمديرية أمن مسلاتة مع مكتب الحرس البلدي بالمدينة ومكتب الدعم المركزي، بهدف تنظيم حركة المرور بالطريق العام وضبط المخالفين برصد  المركبات المشتبه بها وتفتيشها.

وأسفرت الحملة التفتيشية على بوابات الطريق العام ضبط مركبة يقودها شخصان تقل أغنام يشتبه بأنها مسروقة، فتم إحالة المتهمين إلى مركز شرطة مسلاتة المدينة، حيث اعترفا بعد التحقيق معهما بأنهما قد قاما بسرقة الأغنام من منطقة الخضراء بمدينة ترهونة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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