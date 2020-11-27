“مرور نسائي” في بنغازي للتعامل مع “سيارات النساء”

جاء في الصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي أن قسم المرور والتراخيص كلف “عناصر شُرطية نسائية مرورية”، للقيام بحملات مرورية للكشف عن المستندات والإجراءات الخاصة للـمركبات التي تقودها النساء.
وأطلق قسم المرور والتراخيص هذه الحملة المرورية، بهدف مشاركة من وصفهن بـــ “شقائق الرجال” ، “اتساقاً مع جهود رجال المرور وتخصيص دور العنصر الشُرطي النسائي تعزيزاً لجهود رجال قسم المرور والتراخيص بنغـازي في تحقيق السلامة المرورية، المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لمُديرية أمن بنغـازي الرامي إلى جعل الطرق أكثر أماناً “-حسب وصف المديرية في منشورها.
وأكد مكتب الإعلام الأمني بنغـازي -عبر منشور المديرية- أن إطلاق هذه الحملة “يأتي في إطار حرص قسم المرور والتراخيص بنغـازي على سلامة قائدي المركبات ، ومستخدمي الطريق من حوادث السير” – ولم يرد في المنشور ما إذا كان هذا التخصيص “النسائي” سيستمر أم هو مجرد إجراء مؤقت فترة الحملة.
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