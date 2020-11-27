“مرور نسائي” في بنغازي للتعامل مع “سيارات النساء”

جاء في الصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي أن قسم المرور والتراخيص كلف “عناصر شُرطية نسائية مرورية”، للقيام بحملات مرورية للكشف عن المستندات والإجراءات الخاصة للـمركبات التي تقودها النساء.

وأطلق قسم المرور والتراخيص هذه الحملة المرورية، بهدف مشاركة من وصفهن بـــ “شقائق الرجال” ، “اتساقاً مع جهود رجال المرور وتخصيص دور العنصر الشُرطي النسائي تعزيزاً لجهود رجال قسم المرور والتراخيص بنغـازي في تحقيق السلامة المرورية، المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لمُديرية أمن بنغـازي الرامي إلى جعل الطرق أكثر أماناً “-حسب وصف المديرية في منشورها.

وأكد مكتب الإعلام الأمني بنغـازي -عبر منشور المديرية- أن إطلاق هذه الحملة “يأتي في إطار حرص قسم المرور والتراخيص بنغـازي على سلامة قائدي المركبات ، ومستخدمي الطريق من حوادث السير” – ولم يرد في المنشور ما إذا كان هذا التخصيص “النسائي” سيستمر أم هو مجرد إجراء مؤقت فترة الحملة.

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