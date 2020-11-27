«التكبالي» لـ«النواب»: لا اجتماع مصيري إلا في مقركم الرسمي فلا تجعلوا المزيفين يسرقون قراركم

طالب علي التكبالي، عضو مجلس النواب، أعضاء البرلمان المشاركين في مفاوضات مدينة طنجة المغربية، بعدم سرقة قرارهم ومنح النصاب لجلسة البرلمان الموحد التي يصفها بالمشبوهة، من خلال الاجتماع المصيري مع النواب المنشقين في طرابلس.

وقال علي التكبالي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” أيها النواب لا تنسوا أنكم مؤتمنين على شعب لا زال يعاني الأمرين منذ سنين”.

وتابع:” لا تمنحوا المزيفين فرصة كي يسرقوا قراركم بمنحهم النصاب في جلسة مشبوهة؛ لا اجتماع مصيري إلا في مقركم الرسمي”.

وكان عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، قد كشف عن اتفاق أعضاء مجلس النواب المجتمعين في مدينة طنجة المغربية على عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني في مدينة غدامس، مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد أوحيدة، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن النواب المجتمعين في طنجة اتفقوا على التئام البرلمان الليبي وطي صفحة الماضي وتوحيد جهود المجلس لاستكمال استحقاقاته، موضحاً أنه تم الاتفاق على عقد جلسات رسمية استثنائية في غدامس مع التأكيد على أن المقر الدستوري للبرلمان مدينة بنغازي.

ولفت النائب جبريل أوحيدة المشارك في اجتماعات طنجة إلى أن الاجتماعات التي تجري في المملكة المغربية هي استشارية بدون رئاسة المجلس، معربا عن أمله في أن تكون رئاسة البرلمان وكافة أعضائها حاضرين.

وأعلنت لجنة التواصل بمجلس النواب، أيضا، أن مدينة غدامس جاهزة لاستضافة جلسة البرلمان حال عودة النواب إلى ليبيا، بعد انتهاء الاجتماعات التشاورية التي يعقدها أكثر من 100 برلماني ليبي في مدينة طنجة المغربية من أجل توحيد البرلمان وإنهاء حالة الانقسام، حسبما أفادت قناة “العربية الحدث”.