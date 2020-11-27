“المدني”: المجتمع الدولي أثبت أنه منبطح ماعدا تركيا وقطر

وصف عبد المالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»، المجتمع الدولي بـ”المنبطح”، زاعما أن دولتي قطر وتركيا كان موقفهما شجاعا في دعم الشرعية رغم الضغوط الدولية.

وأضاف “المدني” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” قائلا: “نكررها مجدداً عندما هجم المتمرد حفتر على طرابلس بدعم من الإمارات والسعودية وبمرتزقة الفاغنر والجنجاويد الكل خذلنا فحتى المجتمع الدولي أثبت بأنه منبطح وحينها لم يقف معنا إلا دولتي قطر وتركيا حيث كان موقفهم شجاع في دعم الشرعية رغم الضغوط الدولية” بحسب كلامه.

كان عبد المالك المدني قد ادعى سابقا من خلال تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر” أن هناك صفحات ممولة تقوم بتشويهه وتدعي بأنه استلم سيارة ومبالغ مالية، مدعيا بقوله “هذا كله كذب وإن كان لديهم ولو ربع دليل يخرجوه للعامة، فخلال العدوان على طرابلس وحتى الأن لم أستلم لا أنا ولا الفريق المُصاحب لي أي دينار من الدولة بل رفضت عروض الكثير الذين حاولوا تقديم الألاف والسيارات مقابل تلميعهم”.