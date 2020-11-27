الفيتوري: موقف المقرحي القانوني في قضية لوكربي قوي جدا

قال الكاتب والمحلل الليبي مصطفى الفيتوري، اليوم الجمعة، إن موقف عبد الباسط المقرحي القانوني في الاستئناف بقضية تفجير طائرة ركاب لوكربي قوي جدا.

وأضاف الفيتوري في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” إن المرافعات أمام المحكمة العليا في استئناف المواطن عبدالباسط المقرحي في قضية تفجير طائرة ركاب لوكربي، انتهت ، لافتًا إلى أن ممثل الادعاء كان آخر المتحدثين أمام المحكمة.

وأوضح، أن المحكمة ستدرس الملف وتعود للنطق بحكمها ربما نهاية ديسمبر يناير على أبعد تقدير، معبرا عن ثقته في العدالة الأسكتلندية التي وصفها بأنها لن تكرر خطأها الذي وقعت فيه منذ 19 سنة.

وكانت كلير ميتشل عضو فريق الدفاع عن الراحل عبد الباسط المقرحي المتهم في قضية تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربي باسكتنلدا عام 1988م، قالت إن الأدلة التي قدمها الادعاء في المحاكمة الأصلية كانت معيبة لدرجة أن القضية المرفوعة ضد المقرحي لم تثبت أي دليل ضده.

وأضافت ميتشل، في تصريحات صحفية أنه لا يمكن لأي هيئة محلفين معقولة، تعمل بدلائل منطقية، أن تصل إلى حكم الإدانة بناءً على هذه الأدلة.

وأوضحت أن الادعاء استند إلى أدلة تفيد بأن الحقيبة التي تحمل القنبلة كانت تحتوي على ملابس زعمت أنها تعود للمقرحي، دون وجود أي دليل على ذلك.

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