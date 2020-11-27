المبروك الكبير: التئام مجلس النواب ضروري لإصدار قوانين الانتخابات في المرحلة القادمة

أكد عضو مجلس النواب الموازي في طرابلس المبروك الكبير، أن هناك قرارات سيتخذها المجلس بعد العودة إلى مدينة غدامس من أجل إجراء إصلاحات في هيكلة المجلس ولجانه، مشددا على أنه أصبح من الضروري وجود مجلس منتخب ليساهم في توحيد مؤسسات الدولة، وإصدار قوانين الانتخابات في المرحلة القادمة، والاستفتاء على الدستور.

وأكد الكبير، في تصريحات صحيفة، أن الهدف من جلسات التشاور المنعقدة في طنجة المغربية، هو توحيد مجلس النواب وإنهاء حالة الانقسام التي حصلت بسبب تداعيات الحرب، إلى جانب إذابة الجليد وكسر حالة الجمود.

وأشار الكبير، إلى أن لقاء طنجة ليس موازيًا أو ردا على لقاءات الأمم المتحدة، بل هو أمر طبيعي أن يلتئم مجلس النواب، مشددًا على أن لقاءات مجلس النواب مهمة جدًا من أجل إضفاء الصبغة الدستورية والقانونية على مخرجات الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

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