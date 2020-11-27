لجنة حقوقية تعلن تضامنها مع تجمع تاناروت الثقافي في بنغازي

بنغازي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

27 November, 2020

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستيائها حيال ما وصفته التصعيد الخطير الذي تقوم به الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الليبية الموقتة ضد شريحة المثقفين والكتاب في عموم البلاد ومدينة بنغازي بشكل خاص، والتي كان آخرها التحريض على تجمع تاناروت الثقافي وإصدار الرسائل للجهات الأمنية والجهات العامة والتي تحوي إساءة وتشويه وتحريض ضمني بحجج وذرائع واهية ضد تجمع تاناروت الثقافي .

وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن تضامنها الكامل مع تجمع تاناروت الثقافي ، وأعضاء التجمع ، وابدت، رفضها وإدانتها لكافة الدعوات التكفيرية والتحريض والعنف اللفظي والإرهاب الفكري الذي تمارسه هيئة أوقاف الحكومة الموقتة، وترهيب الكتاب والمتقفين والمفكرين من على منابر المساجد، أو من غيرها، واستغلال حالة انهيار وغياب مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية، لنشر وتعميم هذا التوجه الخطير بما يحمل من تداعيات خطيرة على حرية الفكر والتعبير والتنوع الثقافي والسياسي في ليبيا .

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، الوقائع السابقة محاولة لتكميم الأفواه وقمع فكري ومصادرة الفكر والرأي، وانتهاكًا لحرية الفكر والرأي والانتماء السياسي ، وكما تعد هذه الممارسات تعد انتهاكًا لما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال الإرهاب الفكري، وجزءًا من الإرهاب والتطرف بمفهومه العام،

وحمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الليبية الموقتة، المسؤولية القانونية حيال أمن وسلامة أعضاء تجمع تاناروت الثقافي بشكل خاص و المثقفين والمفكرين وأصحاب الرأي بشرق البلاد بشكل عام ، الذين يتعرضون إلى التحريض الديني المتطرف بحقهم.