الفقيه يحذر من تجاوز مجلس النواب والعودة إلى ما قبل الصفر

حذر عضو مجلس النواب الموازي، سليمان الفقيه، من أن تجاوز مجلس النواب المنتخب قد يؤدي إلى وضع آخر لا يرضي الليبيين، وقد يعود بالأمر إلى ما قبل الصفر، مؤكدا أن النواب المشاركين في لقاء طنجة التشاوري، استشعروا مسؤوليتهم الكبيرة

وأشار الفقيه، إلى أن النواب سيتوجهون إلى غدامس الأسبوع المقبل لإتمام الاستحقاقات التي تتوجب على نواب الأمة.

وثمن الفقيه، دور المملكة المغربية الذي وصفه بالإيجابي في الأزمة الليبية، بداية من الصخيرات وحتى ما قبلها، ومرورا ببوزنيقة والآن بطنجة.

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