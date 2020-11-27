جنود أستراليون يواجهون العقوبة بعد تقارير عن انتهاكات وقتل بأفغانستان

قال قائد الجيش الأسترالي، اليوم الجمعة، إنه تم إبلاغ 13 من جنود القوات الخاصة بأنهم يواجهون الطرد من الخدمة بعد صدور تقرير خلص إلى وقوع عمليات قتل مخالفة للقانون في أفغانستان.

وذكر تقرير مستقل جرى نشره الأسبوع الماضي أن هناك أدلة تشير إلى مقتل 39 سجينا ومدنيا أفغانيا عزل على يد 19 جنديا أستراليا.

ولم يفصح التقرير، الذي أعده قاض أوكلت إليه مهمة كتابة التقرير من قبل المفتش العام للدفاع، عن هوية أي من الجنود، وقد بدأت إجراءات ربما تؤدي إلى محاكمة الجنود الحاليين والسابقين البالغ عددهم 19 جنديا.

وتحت ضغط متصاعد، قال اللفتنانت جنرال ريك بور قائد الجيش الأسترالي إن 13 من الجنود الحاليين صدرت لهم إخطارات بموجب إجراءات قد تؤدى في نهاية الأمر إلى إنهاء خدمتهم. وأوضح أن الجنود لديهم مهلة أسبوعين للرد على الإخطار.

وأرسلت أستراليا قوات للانضمام إلى القوات التي تقودها الولايات المتحدة والتي كانت تسعى لوقف تمرد حركة طالبان في أفغانستان خلال السنوات التي أعقبت الإطاحة بالمتشددين من السلطة عام 2001

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