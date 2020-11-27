صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي يتسلّم إدارته الجديدة

تمت مراسم التسليم والاستلام بين أعضاء مجلس الإدارة السابقين وأعضاء مجلس الإدارة الجدد لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس أمناء لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والقاضي بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتسمية مدير عام جديد للصندوق.

وقام مجلس إدارة صندوق الإنماء المعفى، بتسليم مهامه إلى مجلس الإدارة المكلف حديثًا، محمود عبدالسلام الوشاحي، والمدير العام المكلف سامي الغزيوي.

وفي وقت سابق؛ ناقش النائب في المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ووزير المالية المفوّض، فرج بومطاري، ووزير التخطيط، طاهر الجهمي، إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، خلال اجتماع موسّع، عُقد بحضور كامل أعضاء الصندوق، حيثُ خلص الاجتماع حول تكليف مدير تنفيذي للصندوق، وإعادة تشكيل مجلس إدارة وتكليف مدير عام جديد.

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