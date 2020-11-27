تمديد اجتماعات مجلس النوب في طنجة الى السبت القادم

اتفق أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون في طنجة على عقد جلسة عامة. للمجلس في مدينة غدامس الأسبوع القادم .

واكد احد أعضاء المجلس في تصريح نقلته “وال” ان الاجتماعات في طنجة تم تمديدها الى السبت القادم لمزيد التشاور من خلال 4 لجان تم تشكيلها منها لجنة للصياغة واُخرى للتحضير لاجتماع غدامس وثالثة لتعديل اللائحة الداخلية ولصياغة التفاهمات للاعداد للمرحلة القادمة والتي سيتم حسمها في اجتماع غدامس .

واضاف سنعمل خلال اجتماع طنجة على استعادة مجلس النواب لدوره الرقابي والدستوري ، داعيا الامم المتحدة الى القيام بدورها في دعم العملية السياسية في ليبيا .