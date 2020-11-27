فريق فني من شركة الكهرباء يصل سرت لإصلاح أعطال محطة الخليج البخارية

وصل فريق فنى متخصص يضم عددا كبيرا من مهندسي وفنيي الشركة العامة للكهرباء إلى مدينة سرت، بهدف الكشف عن أعطال الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة، والمتوقفة عن العمل منذ أكثر من شهرين، وتحديدا في السادس من سبتمبر الماضي.

وأوضح مدير عام محطة الخليج البخارية بسرت المهندس حبيب أبوقرين، في تصريح إلى «بوابة الوسط »، أن الفريق بدأ، اليوم الجمعة، أولى الكشوفات والاختبارات للوحدة الأولى للمحطة ومرافقها بالكام.

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وحسب أبوقرين، فقد اكتشف الفريق أعطالا بمحرك المولد للوحدة الرئيسية بالمحطة، معلنا أنه اعتبارا من غد السبت، ستبدأ عمليات إصلاح الأعطال، وتركيب قطع الغيار والمعدات الفنية، متوقعا إمكانية تشغيل المحطة خلال أسبوع، بعد إجراء التجارب اللازمة بالخصوص.

يشار إلى أن الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخليج البخارية في سرت، دخلت على الشبكة العامة للكهرباء بإنتاجية تصل إلى أكثر من 250 ميغاوات مند افتتاحها العام 2014. ويحوي مشروع تطوير المحطة أربعة وحدات توليد تم تجهيز وحدة أولى فقط العام 2014، وتوقف المشروع الدى تنفدة شركات عالمية بإشراف شركة «بكثل» الأميركية، مند أكثر من ست سنوات. وتعد محطة كهرباء الخليج البخارية من أكبر من المحطات الاستراتجية بقطاع الطاقة فى ليبيا بقوة إنتاجية تصل إلى 1400 ميغاوات عند استكمالها.

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