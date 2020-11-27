باشاغا يشارك في الدورة السادسة من الندوة الدولية “حوارات المتوسط “

أخبار ليبيا 24 – خبر

شارك وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا في الدورة السادسة من الندوة الدولية “حوارات المتوسط MED Dialogues” والتي تنظم سنوياً في روما، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو.

وتناولت الندوة التي تم إقامتها أمس الخميس عن بعد نظرا للظروف الصحة العامة مناقشة الشراكة الجديدة لموضوع الهجرة غير الشرعية بعد وباء كورونا بدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وشارك في هذه الندوة وزراء من دول البحر الأبيض المتوسط، ومدراء المنظمات الدولية المعنية، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ” يولفا جوهانسون”، ووزير الخارجية المالطي “إيفارست بارتولوو”، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة “أنطونيو فيتورينو”.

وكان باشاغا، قد قال خلال مؤتمر صحفيّ له ” لا زلنا نكافح الفساد الذي طال كافة المؤسسات ومنها الداخلية، وستكون هناك حملات اعتقال كبيرة للفاسدين الفترة المقبلة”.

وتابع” لا بد أن يساندنا الرأي العام في مكافحة الفساد، لإرجاع الأموال التي حُولت للخارج من قبل السارقين، على حد قوله.

وادعى باشاغا، أنه حريص على مبدأ المصالحة بين جميع أبناء الوطن الواحد, وتكاثف الجهود من أجل العمل على توحيد الدولة والمؤسسات لكي نحمي هويتنا وثقافتنا.

وقال إنه يثمن الجهود التي يبذلها رجاله لضبط الأمن في طرابلس أثناء العدوان عليها، زاعما أن الوزارة مهتمة بحقوق الإنسان وأنشأت مكتبا خاصا بحقوق الإنسان ومكتبا خاصا بشؤون المرأة ومكتبا لحماية الطفل والأسرة، على حد تعبيره.

ولفت باشاغا إلى أن الوزارة تعمل على إحياء مشروع تركيب معامل متطورة لتحديد البصمة لضبط الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة, وتركيب منظومة متطورة للتعرف على الوجوه البيارومترية لتطوير مستوي العمل الأمني، على تعبيره.