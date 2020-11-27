الطبلقي: النواب بحثوا في طنجة تحسين أداء مجلس النواب لخدمة المرحلة القادمة لإنهاء الأزمة

قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، إن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طنجة المغربية ناقشوا العديد من القضايا التي من شأنها أن تساعد في تحسين أداء المجلس ليقوم بدوره المناط به لخدمة المرحلة القادمة لإنهاء الأزمة وتوحيد مؤسسات الدولة مؤكدا أنه يجري يجهز بيانا ختاميا سيتم تلاوته غدا السبت بحضور وزير الخارجية المغربي.

وأضاف أن الاجتماع التشاوري لمجلس النواب بمدينة طنجة المغربية سيفضي إلى سلسلة من اللقاءات الليبية – الليبية المنظمة على أرض المملكة المغربية، والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، بدءا بجلسات الحوار السياسي التي أفضت إلى التوقيع على اتفاق الصخيرات، ثم جلسات الحوار الليبي-الليبي ببوزنيقة.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ نكبة فبراير سنة 2011.

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