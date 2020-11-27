«شركة البريقة»: لا نتحمل مسؤولية الازدحام على الوقود.. ونطالب بحماية سائقينا

قالت شركة البريقة لتسويق النفط، إنها تنأى بنفسها من تحمل مسؤولية أي مختنقات أو ازدحام يحدث على محطات الوقود نتيجة اعتصام السائقين احتجاجا على ما يتعرضون له من سطو ومضايقات.

وأوضحت الشركة، في بيان عاجل لها اليوم الجمعة، إنه بسبب تكرار حالات الاعتداء على سيارات نقل الوقود اعتصم السائقين، فإن شركة تناشد الجهات الأمنية والضبطية المعنية والمختصة بتحمل مسئولياتها وتوفير الحماية لسائقي شاحنات نقل الوقود ومشتقاته والتابعين لشركات التوزيع والجمعية العربية لنقل الوقود.

وأضافت الشركة، أنها تنأى بنفسها عن المسؤولية في أي مختنقات أو ازدحام قد يحدث على المحطات نتيجة اعتصام السائقين احتجاجا على ما يتعرضون له من سطو ومضايقات.

وأشارت إلى أنها تطمئن المواطن بأن الوقود متوفر بكافة مستودعات الشركة وأن سبب غلق بعض المحطات الوقود أبوابها اليوم أمام المواطنين جاء نتيجة عملية اعتداء على سائق شاحنة بطريق المطار.