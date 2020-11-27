الاستفتاء على الدستور .. استحقاق وطني مُلِحّ لإنهاء الأزمة

تقرير 218

مع توصل الأطراف السياسية إلى تفاهم على عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر من العام المقبل؛ يطرح تساؤل حول القاعدة الدستورية التي يجب أن تنطلق منها الانتخابات.

وبحسب ما ذكره عضو الهيئة الدستورية لصياغة مشروع الدستور، الدكتور البدري الشريف، لـ”218″؛ فإنه لا يمكن إجراء الانتخابات دون الاستفتاء على الدستور.

وأوضح “الشريف” أن الدستور يحدد دور كل السلطات، مطالبًا بإجراء الاستفتاء، وهو مطلب جلّ أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وأشار إلى أن التشاور مستمر لاتخاذ الإجراءات المناسبة؛ للخروج من الوضع المؤقت لحلّ الأزمة الليبية بالانتقال للمرحلة الدائمة.

ويبدو أن دعوات إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات مخافة دخول البلاد في مرحلة انتقالية أخرى، تمثّل توجّهًا لأعضاء الهيئة، وكذلك عدد من النخب.

فهل الوقت يسمح بذلك؟، وهل يتوفر المناخ السياسي والأمني لإجراء الاستفتاء، خصوصًا أن الحوار السياسي لم يفضِ بعد للتوصل إلى حلّ حول القاعدة الدستورية.

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