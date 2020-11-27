أوروبا تهدد بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفيين الليبيين

تستضيف عزيزة واصف في هذه الفقرة من “ضيف اليوم” مدير معهد الدراسة والأبحاث العليا في بروكسل بدي ابنو المرابطي، للحديث عن الجدل التركي – الأوروبي بعد عملية تفتيش طالت سفينة شحن ترفع العلم التركي، نفذها عناصر في القوات البحرية الألمانية. المفوضية الأوروبية اعتبرت أن الإجراء نفذ تطبيقا لتوجيهات “عملية إيريني” الأوروبية في إطار حظر السلاح المفروض على ليبيا، فيما رأت أنقرة أن المهمة منحازة، متهمة الأوروبيين بغض النظر عن السلاح المرسل للمشير خليفة حفتر.

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