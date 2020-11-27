“تسييري طبرق” يضع حجر الأساس لإنشاء محطة طبرق الغازية

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، مع المدير العام لشركة الكهرباء إبراهيم الفلاح إمكانية وضع حجر الأساس للبدء بإنشاء محطة الكهرباء الغازية بطاقة إنتاجية 740 ميغاوات.

من جهته، أثنى المدير العام للشركة على دور عميد بلدية طبرق، حرصه على توفير المناخ المناسب للعمل من قبل شركة “ميتكا” اليونانية.

وشارك في الاجتماع عضو مجلس النواب، صالح هاشم، وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، عبدالكريم بوطابونة، وهاشم أمصادف، ومنصور امداوي، إضافة إلى مدير شركة الكهرباء في طبرق والشرطة الكهربائية، وعدد من المهندسين والفنيين.

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