«السراج» يصدر قرارا بتشكيل لجنة  بـ«مكافآت شهرية» للإشراف على «التعويضات»

أصدر فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات، والذي حمل رقم 818 لسنة 2020.

وبحسب القرار الصادر، فإنه بموجب أحكامه تشكل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات أو الرد المنصوص عليها بالمادة 2 من قرار المجلس الرئاسي رقم 817 سنة 2020 المشار إليه برئاسة على النحو التالي:-

المستشار علي بلعيد القيلوشي رئيسا

المستشار محمد يوسف القبائلي نائب الرئيس

صالح أبو الأجراس عضوا

عماد عمر السداعي عضوا

محمد صالح أبو النيران عضوا

أسماء صالح سويدان عضوا

مندوب عن وزارة المالية عضوا

مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري عضوا

علي عبدالله علي شرمدوا عضوا ومقرر اللجنة

ولفت القرار إلى أنه يصدر بتسمية المندوبين الوزير المختص أو من له صلاحياته، ويمارس الرئيس ونائبه وبقية أعضاء اللجنة مهامهم بها على سبيل التفرغ الكامل من جهات أعمالهم الأصلية.

وأشار القرار، إلى أنه تصرف لكل من الرئيس ونائبه مكافئة مالية قدرها ألف دينار شهريا وبقية الأعضاء 800 دينار شهريا بما فيهم مقرر اللجنة.

وأضاف القرار، أن الجنة لها الحق بالاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من موظفين وخبراء ومتخصصين، وعاملين في أداء مهامها وللرئيس اللجنة تحديد المقابل المالي المستحق.

وشدد السراج في قراره، على العمل به من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وعلى الجهات الجهات المختصة تنفيذه.