رسميا.. الحكومة الموقتة تدشن مشروع السجل القومي

دشنت الحكومة الموقتة الخميس، رسميا مشروع السجل القومي الليبي الهادف إلى «خلق بنية معلوماتية سليمة تكون أرضية لتطبيقات الأمن والإدارة الحديثة وتكوين قاعدة بيانات لها».

واستعرضت الحكومة المشروع الذي يرعاه رئيسها عبدالله الثني، خلال موتمر صحفي قدمه الناطق باسم الحكومة عزالدين الفالح، وعقد بقاعة الموتمرات بفندق «تيبستي» في بنغازي، بحضور مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بديوان رئاسة مجلس الوزراء هشام البركي، والمدير التنفيذي للسجل القومي الليبي المهندس حامد الحضيري، والمدير الفني للسجل المهندس عبدالسلام الشريف، إضافة إلى الناطق الرسمي باسم السجل الدكتور إبراهيم عبدالحميد، حسب بيان للحكومة الموقتة.

واستهل المؤتمر الصحفي بعرض مرئي قدمته شركة «الليبو» للاستثمار القابضة المنفذة للمشروع، تضمن اهدافه ومكوناته، فيما أعلن المدير التنفيذي للسجل القومي الليبي المهندس حامد الحضيري، أن المشروع بات واقعا حيث بدأت عملية تسجيل المواطنين منذ نحو اربعة أيام.

وأوضح انه سجـل إلكتروني يحتوي علـى البيانات الشخصية والبيانات الحيـوية: «بصمة الوجه- بصمة القرنية- بصمات الاصابع ) لكـل مـواطـن ليبـي ولكـل اجنبـي مقيـم أو أجنبي زائر لليبيا، ولافت إلى أن إطلاقه يأتي نظرا لتعدد قواعد البيانات حول المواطنين والاجـانـب وعدم ارتبـاطها ببعضها البعض.

وقال الحضيري إن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المدنية المقدمة للمواطنين، ومنع عمليات التزوير وتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء وألقاب متشابهة ، والاستعلام عن بيانات المواطن عندما يطلب الخدمة من المصارف والموسسات الخدمية الاخرى داخل ليبيا، ويعد إحصاء سكانيا وديمغرافيا دائما للمواطنين والوافدين المقيمين في البلد.

3 مراكز في بنغازي شرعت في التسجيل

وأعلن الحضيري ان ثلاثة مراكز في مدينة بنغازي في مناطق (حي السلام، والليثي، والكيش ) شرعت فعليا في عمليات التسجيل للمواطنين والاجانب من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، مؤكدا ان الأشهر الثلاثة المقبلة ستشمل مختلف مدن ومناطق ليبيا انطلاقا من الشرق إلى الجنوب.

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من جهته، أكد مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بديوان رئاسة مجلس الوزراء هشام البركي، أن المشروع لم يمول من الخزانة العامة، موضحا أن بطاقة السجل القومي ستكون مجانية، وأن الفائدة ستعم مختلف جهات الإصدارات للأوراق الثبوتية والرسمية من خلال الاستناد على هذه القاعدة الخاصة بالبيانات.

وأكد أحد المسؤولين عن تنفيذ المشروع، أن 80 مركز تسجيل مركزي في ليبيا تم تحديدها بشكل مبدئي، مشيرا إلى ان المعدات موجودة لفتح أي مركز في أي مكان متى تطلب الأمر ذلك، مؤكدا أن المشروع لاعلاقة له بمشروع البصمة الوراثية السابق.

مشتملات السجل القومي

وسيشمل السجل القومي سجلات المواليد والوفيات، والمستويات التعليمية والوظيفية، إضافة إلى الربط بمنظومات الامن الخاصة بالمطلوبين جنائيا، وحال تقديم السجل لأية جهة، فيمكنها معرفة تاريخ صاحب الرقم منذ ولادته وحتى تاريخ تقديمه من خلال التحديث الدائم للمنظومة.

ومن المقرر أن يتم ربط المشروع بمشاريع آخرى تابعة للقطاعات مثل المصارف والكهرباء إلى جانب مشروع تسجيل المركبات الآلية وإصدار رخص القيادة بما يسمح بالتخلص من جميع الظواهر السلبية التي تعترض سير تقديم الخدمات للمواطن، كما سيتم ربط المشروع بمختلف المنافذ وكذلك تزويد بوابات وسيارات الشرطة بانظمة متنقلة للتحقق من هوية المواطن.

وتحمل المنظومة ذات المواصفات المطبقة لدى الأمن الدولي (الإنتربول) وهو ما سيسهل عملية تتبع المطلوبين وغيرها، ويحصر السكان بشكل سليم سواء الليبيين أم الأجانب، وسيخضع المشروع برمته لمتابعة وإشراف جهاز الأمن الداخلي.

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