السعيدي: تركيا وقطر لا تريدان استقلال ليبيا وتدعمان الميليشيات بطريقة مباشرة أو غيرة مباشرة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إنه توجد الكثير من العوائق والمطبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق سلمي لصالح ليبيا.

السعيدي وفي تصريحات خاصة لموقع قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الجمعة أوضح أن تركيا وقطر لا يريدان استقلال الوطن وتدعمان الجماعات المسلحة بطريقة مباشرة أو غيرة مباشرة.

وأشار إلى أن أحد أهم نقاط الخلاف هي جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة الليبية وتحاول استغلال الثروات الليبية لصالح الجماعة على مستوى العالم.

وتابع: “طالما جماعة الإخوان والميليشيات التابعة لها موجودن سيكون أي مفاوضات مصيرها الفشل”،لافتاً إلى أن تركيا لازالت تدعم الميلشيات في الغرب الليبي للسيطرة على النفط في محاولة لإنقاذ الاقتصاد التركي المنهار ومؤكدا أن العودة إلى المربع صفر والحرب مرة ثانية وارد جدا.

السعيدي أوضح أن اجتماع مجلس النواب في طنجة يحاول إعادة بناء نفسه برئاسة جديدة والوصول إلى اتفاقات فعلية لصالح الوطن.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية