الوطنية لحقوق الإنسان تدين الانتهاكات بحق المهاجرين الأفارقة في ليبيا

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الجمعة، ما وصفته بالجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها بعض المهاجرين الأفارقة وظهرت في مقاطع مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن عصابات الجريمة المنظمة وتجار ومهربي البشر يقومون بهذه الانتهاكات من أجل الحصول على مبالغ مالية من أهالي هؤلاء المهاجرين على، حد تعبيرها.

وأعربت اللجنة ، في ذات الوقت عن استنكارها حيال سياسات الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى اعتراض المهاجرين واللاجئين الأفارقة في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم فيها، وتركهم عرضه لارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات بحقهم من قبل عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب وتجارة البشر.

وحمل البيان ، دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم دولة إيطاليا المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية اتجاه ما سمّته بـ “الجرائم والانتهاكات البشعة والجسمية التي وقعت نتيجة لسياسات الأوروبية والإيطالية الأحادية الجانب في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية والتي أدت إلى هذه المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرين واللاجئون الأفارقة”.

وطالبت اللجنة من مكتب النائب العام ووزارتي الداخلية والعدل بحكومة الوفاق غير المعتمدة، بفتح تحقيق شامل إزاء الانتهاكات اللاإنسانية بحق المهاجرين واللاجئين على الأراضي الليبية، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير وفي أسرع وقت للتحقيق في هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لنيل جزائهم، وكذلك العمل على ملاحقة قادة عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب وتجارة البشر في ليبيا وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.

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