«الوطني لمكافحة الأمراض» يعلن آخر تطورات «وضع كورونا» بالمدن الليبية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 866 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة فضلا عن تعافي 714 مصابا.

وبحسب البيان رقم 261 الصادر بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس، فإن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم 4861 عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1974) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1100) عينة

3.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (205) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (268) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (183) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (14) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (481) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (64) عينة

مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (189) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (11) عينة

11.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (119) عينة

12.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (85) عينة

13.المختبر الطبي بادارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (28) عينة

14.مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته عدد (46) عينة

15.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات

16.مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (1) عينة

17.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (90) عينة

وأوضح المركز، أنه بعد فحص العينات جاءت النتائج على بتسجيل 3995 عينة سالبة، و 866 عينة موجبة منها 559 جديدة و 307 حالات مخالطة .

وسجل الممركز 714 حالة شفاء حسب المدن التالية:

1.عدد 391 حالة في طرابلس

2.عدد 13 حالة في السبيعة

3.عدد 11 حالة في قصر بن غشير

4.عدد 8 حالات في قصر الاخيار

5.عدد 1 حالة في اجدابيا

6.عدد 1 حالة في طبرق

7.عدد 44 حالة في القلعة

8.عدد 3 حالات في غريان

9.عدد 6 حالات في درج

10.عدد 55 حالة في مصراته

11.عدد 6 حالات في وادي زمزم وابو نجيم

12.عدد 16 حالة في بني وليد

13.عدد 3 حالات في الزنتان

14.عدد 6 حالات في صبراته

15.عدد 50 حالة في الزاوية

16.عدد 15 حالة في زواره

17.عدد 52 حالة في زليتن

18.عدد 33 حالة في سرت

وبحسب المركز، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 81273 حالة منها 27821حالة نشطة و تعافي 52299 ووصل الوفيات إلى 1153 حالة.