العمامي: نواب غرب ليبيا يسعون للسيطرة التامة على البرلمان

قال المحلل السياسي محمد العمامي، إن تكتل نواب غرب ليبيا، والذي تقوده جماعات الإسلام السياسي، يسعى للسيطرة التامة على البرلمان، بذريعة أنهم يملكون أغلبية فوق المئة نائب، وبالتالي، ستكون القرارات أسيرة خدمة هذا التكتل.

وأضاف العمامي، في تصريح صحفي، أن لقاءات مجلس النواب بالمغرب، تعطي مؤشرًا بأن هناك غايات أخرى غير إعادة وحدة هذا الكيان.

وأوضح العمامي أن اجتماع النواب بطنجة المغربية، يأتي ردًا على تصريحات الممثلة الخاصة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، موضحا أنها قد ألمحت بجعل لجنة الـ“75″ لجنة تشريعية فيما يتعلق بتشكيل المجلس الرئاسي الجديد والحكومة، بالإضافة إلى الإشراف على الانتخابات.

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