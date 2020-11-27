بالأسماء…السراج يقرر تشكيل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات

قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج اليوم الجمعة، تشكيل لجنة عليا للإشراف على التعويضات.

وحمل القرار الذي أصدره السراج لتشكيل اللجنة رقم 818 لسنة 2020، وبموجب أحكامه تشكل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات أو الرد المنصوص عليها بالمادة 2 من قرار المجلس الرئاسي رقم 817 سنة 2020 .

وتكونت اللجنة التي شكلها السراج من علي بلعيد القيلوشي رئيسا، ومحمد يوسف القبائلي نائب الرئيس، وعضوية كل من صالح أبو الأجراس، وعماد عمر السداعي، ومحمد صالح أبو النيران، وأسماء صالح سويدان، إضافة إلى مندوب عن وزارة المالية، ومندوب عن مصلحة التسجيل العقاري، فيما تم تعيين علي عبدالله علي شرمدوا عضوا ومقرر اللجنة.

وتضمن القرار تسمية المندوبين الوزير المختص أو من له صلاحياته، على أن يمارس الرئيس ونائبه وبقية أعضاء اللجنة مهامهم بها على سبيل التفرغ الكامل من جهات أعمالهم الأصلية.

وأشار القرار، إلى أنه تصرف لكل من الرئيس ونائبه مكافئة مالية قدرها ألف دينار شهريا وبقية الأعضاء 800 دينار شهريا بما فيهم مقرر اللجنة.

وأضاف القرار، أن اللجنة لها الحق بالاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من موظفين وخبراء ومتخصصين، وعاملين في أداء مهامها وللرئيس اللجنة تحديد المقابل المالي المستحق.

هذا ويعمل بالقرارا من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وعلى الجهات الجهات المختصة تنفيذه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24