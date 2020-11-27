بوخشيم: مساع للإطاحة بصالح من مجلس النواب والإتيان بشخصية موالية لجماعة الإخوان

قال المحلل السياسي صالح بوخشيم، إن إعادة إحياء مجلس النواب في هذه الفترة، جاءت للسيطرة على نتائج مخرجات حوار تونس، وبالتالي، تكون للنواب أولوية إضفاء الصبغة الدستورية والقانونية على مخرجات الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وأضاف بوخشيم، في تصريح صحفي، أنه أصبح واضحا من خلال ترحيب الكتل ”المتصارعة“ داخل مجلس النواب، وتناسي التصريحات اللاذعة من هذه الكتل ضد بعضها، خلال السنتين الماضيتين، بأن أهم نقطة ستتخذ هي الإطاحة برئيس المجلس عقيلة صالح، والإتيان بشخصية مقربة من التيارات الإسلامية.

وأكد بوخشيم، أن الاستحواذ على لجان مجلس النواب المهمة، أحد أهداف اجتماعات طنجة، حيث ستكون هناك خطة لتمرير مشروع الدستور الحالي في أولويات عمل البرلمان، الذي سيصبح ذا أغلبية لجغرافيا واحدة، تقودها شخصيات مقربة من تيار الإخوان المسلمين.

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