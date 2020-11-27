الموت” يغيب عبدالله كريستا الملقب بـ “ديزني العرب”

غيب الموت، اليوم الجمعة، سفير الطفولة الكاتب والمخرج عبدالله كريستا، الملقب بـ”ديزني العرب” لريادته في فن “الرسوم المتحركة”.

يعد “محمد عبدالله كريستا” قامة ثقافية، حيث ولد في باب بحر بالمدينة القديمة طرابلس عام 1935م، وفي سن الخامسة التحق بكتاب سيدي سالم في المدينة القديمة، وبكتاب حورية لتعلم القرآن علي يد الشيخ مختار حورية بشارع قوس الصرارعي، وفي مدرسة المدينة القديمة بدأ تعليمه النظامي.

أعد وأخرج “عبدالله كريستا” أول برنامج متميز للأطفال، واستمر في تقديمه على مدى ما يقارب الثلاثون عاما، وقدم أول أغنية ليبية للطفل، وهي الأغنية الشهيرة “نحن صغار ونولي كبار”.

يعد “كريستا” أول من أنتج أفلام الرسوم المتحركة في الدول العربية “أصحاب الفيل” وهو أول مسلسل كرتوني متكامل يروي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أسس و أدار برامج الأطفال بالإذاعة الليبية الرسمية 1956، ووضع اللبنات الأولى لصحافة الطفل من خلال إصدار نشرة حائطية للطفل تطبع بـ”الستننسل” وذلك عام 1957 .

وأصدر “كريستا” أول مجلة للطفولة عام 1961 وهي مجلة الطفل، وفي العام التالي تطورت هذه المجلة لتصبح مجلة “الجيل الصاعد” 1962، وأصدر أول مجلة للطفل بشكل رسمي على المستوى المحلي والعربي وهي مجلة أيمن وأمينة مطلع السبعينات.

وأنتج “كريستا” ما يقارب من الــ 320 أغنية وأوبريت للأطفال، وأنتج حوالي 2500 ساعة من االأفلام الكرتونية منها (حكايات ألف ليلة وليلة، وحكايات المساء، ومسلسل هيا بنا نتعلم).

أعد وصاغ “كريستا” مجموعة من القصص العالمية برؤية جديدة ذات مضمون تربوي، وترجم ودبلج العشرات من أعماله للغة الإيطالية، كما يعد عضوا مؤسسا في جمعية ثقافة الطفل بالقاهرة والتي تأسست عام 1969م ، وأطلق اسمه على أول فضاء ثقافي مخصص للطفل في ليبيا تحت اسم (دار عبدالله كريسته لثقافة الطفل) أكتوبر1997.