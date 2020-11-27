الموت” يغيب عبدالله كريستا الملقب بـ “ديزني العرب”

غيب الموت، اليوم الجمعة، سفير الطفولة الكاتب والمخرج عبدالله كريستا، الملقب بـ”ديزني العرب” لريادته في فن “الرسوم المتحركة”.
يعد “محمد عبدالله كريستا” قامة ثقافية، حيث ولد في باب بحر بالمدينة القديمة طرابلس عام 1935م، وفي سن الخامسة التحق بكتاب سيدي سالم في المدينة القديمة، وبكتاب حورية لتعلم القرآن علي يد الشيخ مختار حورية بشارع قوس الصرارعي، وفي مدرسة المدينة القديمة بدأ تعليمه النظامي.
أعد وأخرج “عبدالله كريستا” أول برنامج متميز للأطفال، واستمر في تقديمه على مدى ما يقارب الثلاثون عاما، وقدم أول أغنية ليبية للطفل، وهي الأغنية الشهيرة “نحن صغار ونولي كبار”.
يعد “كريستا” أول من أنتج أفلام الرسوم المتحركة في الدول العربية “أصحاب الفيل” وهو أول مسلسل كرتوني متكامل يروي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أسس و أدار برامج الأطفال بالإذاعة الليبية الرسمية 1956، ووضع اللبنات الأولى لصحافة الطفل من خلال إصدار نشرة حائطية للطفل تطبع بـ”الستننسل” وذلك عام 1957 .
وأصدر “كريستا” أول مجلة للطفولة عام 1961 وهي مجلة الطفل، وفي العام التالي تطورت هذه المجلة لتصبح مجلة “الجيل الصاعد” 1962، وأصدر أول مجلة للطفل بشكل رسمي على المستوى المحلي والعربي وهي مجلة أيمن وأمينة مطلع السبعينات.
وأنتج “كريستا” ما يقارب من الــ 320 أغنية وأوبريت للأطفال، وأنتج حوالي 2500 ساعة من االأفلام الكرتونية منها (حكايات ألف ليلة وليلة، وحكايات المساء، ومسلسل هيا بنا نتعلم).
أعد وصاغ “كريستا” مجموعة من القصص العالمية برؤية جديدة ذات مضمون تربوي، وترجم ودبلج العشرات من أعماله للغة الإيطالية، كما يعد عضوا مؤسسا في جمعية ثقافة الطفل بالقاهرة والتي تأسست عام 1969م ، وأطلق اسمه على أول فضاء ثقافي مخصص للطفل في ليبيا تحت اسم (دار عبدالله كريسته لثقافة الطفل) أكتوبر1997.
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