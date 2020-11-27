هيئة البحث عن المفقودين تشرف على دفن جثة مجهولة الهوية

أشرفت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، الخميس، على دفن جثة مجهولة الهوية بعد أخذ عينة من الحمض النووي.

وقالت الهيئة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هذا الإجراء جاء بناء على تكليف صادر من مكتب النائب العام بخصوص مقابر ترهونة.

– اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة وانتشال جثتين مجهولتي الهوية

يشار إلى أن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أعلنت، الثلاثاء، اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بمدينة ترهونة في المنطقة رقم 4 أرض الدوائم، فيما تم انتشال جثتين مجهولتي الهوية.

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