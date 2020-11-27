تسجيل 866 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. و714 حالة شفاء

تقرير 218

أظهرت النتائج تسجيل 3995 عينة سلبية بفيروس “كورونا” من جملة 4861 عينة استلمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض من 17 مختبرًا موزعة في عدد من المدن والمناطق، فيما تبين أن 559 عينة إيجابية، إضافة إلى 307 حالات مخالطة.

وجاءت العاصمة طرابلس في قمة الترتيب من حيث أعداد الإصابة اليومية ولمدة أشهر، حيث سجل المركز في آخر تحديث له، 378 حالة في طرابلس، منها 278 إصابة جديدة، تليها مدينة زليتن بـ113 حالة، من بينها 83 إصابة جديدة.

وتدعو أعداد حالات الشفاء إلى التفاؤل بسبب الأرقام المرتفعة المسجلة منذ أيام، فقد سجل المركز، حسب الحصيلة اليومية الأخيرة، 714 حالة شفاء لترتفع الحالات الإجمالية منذ تسجيل أول حالة إلى 52,299 حالة شفاء.

أمّا بخصوص حالات الوفاة؛ فقد تم تسجيل 13 حالة موزعة على سبع مدن لترتفع أعداد الوفيات إلى 1153 حالة من جملة 81,273 إصابة، بينها 27,821 حالة نشطة.

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