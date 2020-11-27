انتهاء المرافعات في قضية لوكربي وسط اتهامات لبريطانيا بحجب معلومات عن الدفاع

شهد يوم أمس الخميس انتهاء المرافعات في استئناف عبد الباسط المقرحي المتهم في قضية تفجير طائرة ركاب لوكربي.

وأكد فريق الدفاع على عدم قانونية شهادة الشاهد الرئيس، توني غوتشي، في المحكمة الأولى عام 2001.

واتهم فريق الدفاع الحكومة البريطانية بإعاقة عمل العدالة في دولة أستكلندا وذلك من خلال إٕصرارها على استمرار حجب المعلومات عن الدفاع .

وأنتهت الجلسات أمس على ان تعود المحكمة للنطق بالحكم في قت لاحق ربما قبل نهاية العام او مطلع العام القادم.

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