سيالة يلتقي وزيرى خارجية الجزائر وتونس

قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، إن الوزير محمد الطاهر سيالة التقى، اليوم الجمعة، وزيرى خارجية الجزائر صبري بوقادوم، وتونس عثمان الجرندي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن اللقاء هدف إلى «التشاور وتنسيق المواقف بين ليبيا وتونس والجزائر» قبيل انطلاق الدورة السابعة والأربعون لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

– «العملية السياسية» في مشاورات سيالة مع بوقادوم والسفير الإيطالي

وأشارت إلى الدورة الحالية تنطلق، الجمعة، بعاصمة النيجر ميامي.

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