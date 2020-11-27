«الشحومي»: «كارثة» إذا لم تشكل «حكومة وحدة وطنية» قبل نهاية العام

قال سليمان الشحومي الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية في ليبيا، إن المشكلة الأساسية بين المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط حول توريد الإيرادات لحسابات المصرف المركزي بالأساس أنها تنفيذاً لتفاهمات دولية حول إدارة الصراع و بموافقة أطراف محلية رئيسية، وفق قوله.

وأضاف “الشحومي” على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “تهدف هذه التفاهمات الدولية للسير نحو الاستقرار، وتتجاوز القواعد المتعارف عليها بالظروف الطبيعية علي أمل أن تقوم حكومة وحدة وطنية في ضوء الحوار السياسي، ولا يمكن التحجج بالقوانين و النظم المعمول بها في ليبيا ونحن فاقدين كدولة و مؤسسات اقتصادية لمقوماتها جملة و تفصيلا” على حد وصفه.

وحذر الخبير الاقتصادي من عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية العام، واصفاً الأمر بالكارثي، في تفاعله مع أحد المعلقين على إدراجه وأعرب عن أسفه لعدم قدرة الليبيين تشكيل حكومتهم الوطنية وحدهم وقال: للأسف هم قادرون فقط على القتال، وفق قوله.