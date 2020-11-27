«الشحومي»: «كارثة» إذا لم تشكل «حكومة وحدة وطنية» قبل نهاية العام

قال سليمان الشحومي الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية في ليبيا، إن المشكلة الأساسية بين المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط حول توريد الإيرادات لحسابات المصرف المركزي بالأساس أنها تنفيذاً لتفاهمات دولية حول إدارة الصراع و بموافقة أطراف محلية رئيسية، وفق قوله.
وأضاف “الشحومي” على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “تهدف هذه التفاهمات الدولية للسير نحو الاستقرار، وتتجاوز القواعد المتعارف عليها بالظروف الطبيعية علي أمل أن تقوم حكومة وحدة وطنية في ضوء الحوار السياسي، ولا يمكن التحجج بالقوانين و النظم المعمول بها في ليبيا ونحن فاقدين كدولة و مؤسسات اقتصادية لمقوماتها جملة و تفصيلا” على حد وصفه.
وحذر الخبير الاقتصادي من عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية العام، واصفاً الأمر بالكارثي، في تفاعله مع أحد المعلقين على إدراجه وأعرب عن أسفه لعدم قدرة الليبيين تشكيل حكومتهم الوطنية وحدهم وقال: للأسف هم قادرون فقط على القتال، وفق قوله.
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