الطبلقي: جلسة للنواب في غدامس منتصف الأسبوع المقبل

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طنجة المغربية اتفقوا على عقد جلسة بكامل النصاب في مدينة غدامس الليبية منتصف الأسبوع المقبل .

الطبلقي أضافت في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن النواب ناقشوا العديد من القضايا التي من شأنها أن تساعد في تحسين أداء المجلس ليقوم بدوره المناط به لخدمة المرحلة القادمة لإنهاء الأزمة وتوحيد مؤسسات الدولة ويجهز بيانا ختاميا سيتم تلاوته السبت المقبل بحضور وزير الخارجية المغربي.

ويضاف الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي بمدينة طنجة المغربية إلى سلسلة اللقاءات الليبية – الليبية المنظمة على أرض المملكة المغربية، والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، بدءا بجلسات الحوار السياسي التي أفضت إلى التوقيع على اتفاق الصخيرات، ثم جلسات الحوار الليبي-الليبي ببوزنيقة.