مكافحة الفساد والليبية للجودة يبحثان تصنيف الجامعات الليبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنه في إطار اهتمام إدارة الوقاية في الهيئة بجودة قطاع التعليم وما صدر مؤخرا وهو دليل تصنيف الجامعات الليبية نظمت اجتماعاً تقابلياً مع الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم.

وأضافت الهيئة في منشور على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة بعض الملاحظات الواردة في جدول الأعمال بقاعة الاجتماعات بديوان هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا بطرابلس .

وناقشت الهيئة والجمعية دليل تصنيف الجامعات الليبية( الإصدار الأول- يوليو 2020 م ).

واستعرضت مراسلة وزير التعليم للهيئة بشأن الملاحظات الواردة حول دليل تصنيف الجامعات الليبية وعرض التقييم المقدم من الجمعية حول دليل تصنيف الجامعات الليبية.

كما ناقش الطرفان إصدار قرار من قبل الهيئة بشأن تشكيل فريق الاجتماع مع وزارة التعليم لتحديد آلية عمله ومهامه.