أبناء قبيلة القذاذفة يصلون إلى مدينة سبها لرأب الصدع بين أبنائها ووأد الفتنة

وصل وفد كبير من أبناء قبيلة القذاذفة بسرت على رأسهم رئيس المجلس الاجتماعي للقبيلة عوض أبو شناف، اليوم الجمعة إلى مدينة سرت لرأب الصدع بين أبنائها ووأد الفتنة التي أشعلت الخلاف بينهم.

وأهاب المجلس الاجتماعي للقبيلة لكل الأعيان والوجهاء والشباب الناشطين اجتماعيا في سبها من أجل العمل على حل الأزمة في المدينة والقضاء على بذور الفتنة.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بحي المهدية بمدينة سبها جنوب ليبيا، وسط مناشدات المواطنين ومنظمات حقوقية لفتح ممر آمن بغية إخراج الجرحى، وإدخال الإمدادات العاجلة، في ظل ما تعانيه المدينة من تردٍّ للوضع الصحي

وكانت اشتباكات مماثلة قد وقعت قبل نحو عامين وتسببت في مقتل 15 شخصا لكن رغم جهود النافذين من رجال المصالحة في ليبيا، وخصوصاً في الجنوب، تجددت الاشتباكات، وسط مخاوف من تصاعدها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24