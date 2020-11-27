إدريس عمران: العديد من الأشجار والنباتات البرية في الجبل الأخضر معرضة للانقراض

أشاد رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران بالمجهودات التي تبذلها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية التابعة للحكومة الليبية، والهادفة لحماية الغابات في منطقة الجبل الأخضر.

وأضاف عمران في تصريحات صحفية أن الشرطة الزراعية وباقي الأجهزة الأمنية يقع عليها واجب حماية الغابات من التعديات الواسعة التى تتعرض لها، والتي تسببت في إزالة مساحات خضراء واسعه، ما يهدد كامل المنطقة بالتصحر.

وأعرب عضو مجلس النواب عن قلقه من تعرض العديد من الأشجار والنباتات البرية في منطقة الجبل الأخضر لخطر الانقراض بسبب التعديات الواسعة عليها.

وجدد رئيس لجنة الحكم المحلي دعوته لتكثيف الجهود لحماية هذه الثروة الطبيعية التي يمكن أن تكون مصدرا مهما لتنمية المنطقة، مؤكدا أن اللجنة تتابع نتائج تدخل وزارة الزراعة بهذا الشأن.