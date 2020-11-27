مكافحة الأمراض : 866 إصابة جديدة بـكورونا و13 حالة وفاة

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 866 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 714 حالة شفاء، و13 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «261» المنشور على صفحته بموقع فيسبوك إنه تسلم، الخميس، 4861 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ليتبين سلبية 3995 عينة، وإيجابية 866 عينة بينها 559 حالة جديدة، و 307 حالات مخالطة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 81 ألفا و273 حالة، بينها 27 ألفا و821 حالة نشطة، و52 ألفا و299 حالة شفاء، فيما توفي 1153 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في البلاد لأول مرة مارس الماضي.