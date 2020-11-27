السراج يقرر تشكيل لجنة الإشراف على التعويضات بصلاحيات كبيرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات والذي حمل رقم 818 لسنة 2020.

وبحسب القرار الصادر فإنه بموجب أحكامه تشكل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات أو الرد المنصوص عليها بالمادة 2 من قرار المجلس الرئاسي رقم 817 سنة 2020 المشار إليه برئاسة المستشار علي بلعيد القيلوشي رئيسا والمستشار محمد يوسف القبائلي نائب الرئيس

وعضوية كل من صالح أبو الأجراس وعماد عمر السداعي زمحمد صالح أبو النيران وأسماء صالح سويدان ومندوب عن وزارة المالية ومندوب عن مصلحة التسجيل العقاري وعلي عبدالله علي شرمدوا كمقرر للجنة.

ولفت القرار إلى أنه يصدر بتسمية المندوبين الوزير المختص أو من له صلاحياته، ويمارس الرئيس ونائبه وبقية أعضاء اللجنة مهامهم بها على سبيل التفرغ الكامل من جهات أعمالهم الأصلية.

ولفت القرار إلى صرف مكافأة مالية قدرها ألف دينار شهريا للرئيس ونائبه وبقية الأعضاء 800 دينار شهريا بما فيهم مقرر اللجنة.

كما أضاف القرار بأنه يسمح للجنة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من موظفين وخبراء ومتخصصين وعاملين في أداء مهامها ولرئيس اللجنة تحديد المقابل المالي المستحق مشدداً على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه.