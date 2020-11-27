مصرف التجارة والتنمية بسرت يوزع 500 دينار سيولة نقدية على زبائنه

وزع فرع مصرف التجارة والتنمية بسرت، أمس سيولة نقدية على زبائنه بعد شحها لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال مصدر مصرفي بالحسابات الجارية بالمصرف إلى «بوابة الوسط»، إن قيمة السحب المحددة للمواطن 500 دينار، موضحا أن القيمة المخصصة أكثر من مليون ونصف المليون دينار.

وتابع أن المصرف تعامل مع زبائن المصرف عن طريق الشباك، ووفقا للإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا.

وتعاني كافة المصارف العاملة بسرت، من قلة وشح السيولة النقدية مند شهور بسبب عدم صرف المخصصات من مصرف ليبيا المركزي.

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