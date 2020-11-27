مطالبة البلديات باستلام مخصصاتها.. البريقة لتسويق النفط تستقبل 37 ألف أسطوانة غاز

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أنها استقبلت نحو 37 ألف أسطوانة غاز طهي، مشددةً على ضرورة تواصل مجالس البلديات مع الشركة لاستلام الاسطوانات.

ودعت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية كافة البلديات التي لم تستكمل إجراءاتها، إلى التوجه للإدارة العامة التجارية لإتمام الاجراءات، المتعلقة باستلام اسطوانات غاز الطهي.

وأشارت الشركة إلى أنها بصدد نشر قوائم بأسماء المواطنين الذين من حقهم استلام مخصصاتهم من الاسطوانات وفق البيانات الواردة لمنظومة الشركة، بحسب محلّ السكن والذين قاموا بالحجز منذ سنة 2016.

ووفقًا للقوائم فإن البلديات التي تسلمّت مخصصاتها هي بلديات: “طرابلس، الزاوية الغرب، سواني بن آدم، وادي عتبة مرزق، الشرقية أم الأرانب السائح، نالوت، صبراتة، درج، القره بولي، اوباري، زلطن”.

وأوضحت الشركة أن الشروط المطلوبة لأسطوانات غاز البلديات هي “رقم كتيب العائلة، ورقم ورقة العائلة، ورقم القيد”، مؤكدة قرب الإعلان عن رابط لمنظومة الحجز التابعة للشركة، وفقًا للإجراءات الجديدة التي تتبعها للتخفيف من معاناة المواطن.