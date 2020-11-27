بوريل: لا يمكن الجزم بخلو السفينة التركية من المواد المخالفة

أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أن فرق عملية ايريني، المعنية بمراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا عبر المتوسط، لم تستطع استكمال تفتيش السفينة التركية التي تم اعتراضها الأحد الماضي.

وشدد المتحدث ، في تصريحات صحفية، على أن فرق ايريني لم تستطع إنهاء عملية التفتيش وبالتالي لا يمكن الجزم بأن السفينة خالية من أي مواد مخالفة، رافضاً أي تكهنات بشأن حمولة السفينة الحقيقية.

وأوضح المتحدث أن الوحدات التابعة لايريني تصرفت بموجب القرار الأممي رقم 2292 والذي يحدد الإجراءات والآليات الخاصة بعمليات تفتيش السفن، ليصار بعدها إلى إرسال تقارير “سرية” لمجموعة خبراء أممية حول النتائج.

ويتعلق الأمر بقيام وحدة تابعة لعملية ايريني باعتراض سفينة ترفع العلم التركي متجهة إلى ليبيا للاشتباه بأن حمولتها تحتوي على مواد تنتهك الحظر الأممي.

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