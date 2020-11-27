تدشين مشروع السجل القومي الليبي رسميا

دشنت الحكومة الليبية يوم أمس مشروع السجل القومي الليبي رسميا، والذي يهدف إلى خلق بنية معلوماتية سليمة تكون أرضية لتطبيقات الأمن والإدارة الحديثة وقاعدة بيانات لها.
وقال المدير التنفيذي للسجل القومي حامد الحضيري، خلال مؤتمر صحفي ضم أبرز القائمين على هذا المشروع والذي جاء برعاية من رئيس مجلس الوزاء عبد الله الثني، إن عملية تسجيل المواطنين بدأت منذ نحو أربعة أيام من الآن، في إشارة إلى جدية المشروع، لافتا إلى أن الدولة كانت تفتقر إلى الخدمات الإلكترونية الحديثة، لكن هذا المشروع سينشئ قاعدة بيانات غير قابلة للتزوير.
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