كرموس: وقف إطلاق النار تم بين روسيا وتركيا وهذا الأمر ينطبق على المسار السياسي الآن

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاريّ وعضو المؤتمر الوطنيّ العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن وقف إطلاق النار لم يكن قرار ليبيا ولا دور لرئيس البرلمان عقيلة صالح فيه.

كرموس وفي تصريح لموقع “عربي 21″ القطري أشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار تم بين روسيا وتركيا تفاديا لأي صدام بينهما ،مضيفاً:”وهذا الأمر ينطبق أيضا على المسار السياسي وعلى الرغم من عدم بروز هذا التدخل لداعمي طرفي الصراع، إلا أن توجيه المسار نحو اختيار شخصيات معينة تحت ستار أنها اختيارات الليبيين هو أمر واقع”.

ولفت عضو مجلس الدولة إلى أن بعثة الأمم المتحدة لعبت نفس الدور من خلال اختيارها الشخصيات المستقلة في الحوار، مختتما:” أصبح لأمثال عقيلة صالح تمثيل كبير يمكنّه من الوصول إلى مركز في المجلس الرئاسي رغم الرفض الشعبي الكبير له ولأي دور له في العملية السياسية القادمة”،على حد تعبيره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية